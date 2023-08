Atletica | Mondiali | Tortu e Desalu eliminati nelle batterie dei 200 metri

Niente da fare per Filippo Tortu che, nella sesta batteria dei 200 metri aidi, non riesce a qualificarsi per il turno successivo e viene eliminato. Il sardo chiude la sua 'heat' in quarta posizione con il tempo di 20''46. Si piazzano in ordine di podio ...Dopo il 20:14 di Molfetta, Filippo Tortu è eliminato nelle batterie dei 200m aidi, in corso di svolgimento a Budapest. L'azzurro chiude al quarto posto nella sesta batteria, firmando il crono di 20:46, alle spalle di Sinesipho Dambile (20.34), Andre de Grasse (...Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale degli 800 metri aidileggera di Budapest 2023. L'azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con quello che è il 22esimo tempo complessivo (2'00"36). Niente da fare invece per Elena Bellò, che nella ...

Budapest, 23 ago. - (Adnkronos) - Claudio Stecchi centra la qualificazione alla finale del salto con l'asta ai campionati mondiali di atletica leggera di Budapest. L'azzurro supera la misura di 5,75 m ...Il fenomeno dell’atletica azzurra, non ce ne voglia Marcell Jacobs, è Gimbo Tamberi, l’uomo che riesce a fare emozionare tutta l’atletica italiana. È campione del mondo con 2,36. Solo lui poteva ...