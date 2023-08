Atletica | Mondiali | Furlani fuori dalla finale del salto in lungo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Budapest, 23 ago. - (Adnkronos) - Mattiaesce di scena nella qualificazione delai campionati del mondo dileggera di Budapest. Alla sua prima esperienza iridata il 18enne azzurro, campione europeo under 20, atterra a 7,85 (-0.1) con il terzo e ultimo tentativo: meglio del 7,66 controvento (-1.1) ottenuto in apertura, prima di un poco significativo 7,47 (+0.1), ma non abbastanza per cogliere un posto tra i dodici che vanno in

Ai Campionatidi, in corso a Budapest, Ayomide Folorunso è andata più veloce di chiunque altra connazionale prima di lei, riscrivendo il primato italiano sui 400 ostacoli. Superlativa, nella ...Ha corso la sua semifinale di Budapest dei 400 ostacoli in 53"89: prima italiana a scendere sotto i 54", prima italiana a entrare in una finale dal 1983, ossia da quando esistono i, grazie ...L'azzurra ripescata dopo le batterie. Furlani out nelle qualificazioni del lungo Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale degli 800 metri aidileggera di Budapest 2023. L'azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con quello che è il 22esimo tempo complessivo (2'00"36). Niente da fare invece per Elena Bellò, che nella ...

"Estasi Tamberi: l'oro mondiale dopo quello olimpico". Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la vittoria di Gianmarco Tamberi ai Mondiali di Atletica nel salto in alto: "Mondo Gi ...Budapest, 23 ago. - (Adnkronos) - Dalia Kaddari approda in semifinale nei 200 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest. Ottimo crono per l'azzurra che corre in 22"67 (vento -0.3) a undici cen ...