Atletica | Mondiali | Dalia Kaddari in semifinale nei 200 metri

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Budapest, 23 ago. - (Adnkronos) -approda innei 200aidileggera di Budapest. Ottimo crono per l'azzurra che corre in 22"67 (vento -0.3) a undici centesimi dal record italiano. Era da due anni che la 22enne sarda non si esprimeva a questo livello, vicinissima al personale di 22.64 stabilito vincendo il titolo europeo under 23 a Tallinn nel 2021. Chiude quarta nella batteria vinta dall'ex iridata britannica Dina Asher-Smith in 22.46 ma l'azzurra passa il turno grazie al secondo tempo delle ripescate.

Sfiora gli 8 milioni di euro il montepremi in palio per i medagliati deididi Budapest (Ungheria). La World Athletics ha ufficializzato i premi per i primi 8 delle gare individuali e delle staffette della rassegna iridata, il totale è di 7.850.000 euro. ...Complimenti a pioggia, e non poteva mancare il riconoscimento da parte del numero uno della Federazione azzurra di. "Ieri Gimbo Tamberi ha dimostrato ancora una volta di essere un atleta fenomenale , che sa trasformarsi - rimarca il presidente, Stefano Mei - nelle occasioni che contano. Sono estremamente ...Dopo aver dominato a lungo gli Europei , Tamberi nel 2021 ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Tokyo completando poi il suo slam personale a Budapest in occasione dei2023 di, ...

Budapest, 23 ago. - (Adnkronos) - Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale degli 800 metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Budapest. L'azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con que ...In uno stadio di Budapest, per i Mondiali di atletica, pieno di tifosi italiani che aspettavano solamente le sue prestazioni e puntare alla vetta. Trionfo a Budapest-(Foto Instagram)-sportnews.eu Si ...