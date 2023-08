Atletica | Mondiali | Coiro in semifinale negli 800 metri | eliminata Bellò

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Budapest, 23 ago. - (Adnkronos) - Eloisasi qualifica per ladegli 800aidileggera in corso a Budapest. L'azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con quello che è il 22esimo tempo complessivo (2'00"36). Niente da fare invece per Elena, che nella sua batteria chiude quinta, col 39° crono assoluto (2'01"38).

Ascolti tv ieri 22 agosto 2023: Manuela Moreno batte la coppia Telese - Aprile con 514mila spettatori per il 4,3% di share IdiLeggera 2023 di Budapest su Rai2 dominano negli ascolti tv del martedì grazie alla vittoria dell'oro di Marco Tamberi con 2.395.000 di spettatori per il 15.4% di share. Rai1 è ...Così all'Adnkronos il presidente della Fidal Stefano Mei, all'indomani del titolo mondiale nel salto in alto di Gianmarco 'Gimbo' Tamberi, aidileggera di Budapest 2023. "A mio ...Su Rai 2 idi2023, con l'oro dell'olimpionico di Tokyo, hanno registrato 2.395.000 spettatori che valgono il 15.4% di share. Nella giornata di ieri, tra gli azzurri in gara ...

Budapest, 23 ago. – (Adnkronos) – Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale degli 800 metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Budapest. L’azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con ...Italiani in gara oggi, mercoledì 23 agosto, ai Mondiali di Atletica Leggera. Tutte le info su programma, orari, dove vedere le gare in diretta tv, in chiaro e in streaming. Gli italiani tornano in ...