Atletica | Mondiali Budapest 2023 | Molinarolo nona nell’asta | Fantini e Battocletti volano in finale

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nono posto per Elisanelladel salto con l’asta femminile aidileggera in corso di svolgimento a. L’azzurra al primo colpo ottiene le misure di 4.30 e di 4.50, poi però, a differenza delle qualificazioni, nei tre tentativi a 4.65 fa cadere l’asta e deve accontentarsi dellaposizione, mentre è gran bagarre per il podio. Kennedy e Moon (campionessa uscente) si accordano per l’oro ad ex-aequo, il bronzo va alla finlandese Murto. Subito missione compiuta per Sara: la forte azzurra del lancio del martello, vincitrice quest’anno della Coppa Europa, ha ottenuto la misura di 73.28 al primo tentativo, sufficiente per staccare il pass per l’ingresso indal gruppo A delle ...

Volano gli ascolti perdied Europei di Volley che continuano a crescere di giorno in giorno. Nel prime time di ieri, martedì 22 agosto, 2 milioni 395 mila spettatori pari al 15,4% ...Il giorno dopo lo storico trionfo nel salto in alto aidi Budapest 2023, Gianmarco Tamberi ha risposto alle domande dei giornalisti. Tra i temi affrontati il suo futuro in pista, Parigi 2024 ma anche la sua vita personale. PORTABANDIERA A PARIGI :...Un successo storico per l'azzurro, che lo rende il primo italiano dopo Alberto Cova a vincere Europei,e Olimpiadi . Dopo la festa in pista , Tamberi ha svelato alcuni retroscena e ...

Serata tutta al femminile per la squadra azzurra ai Mondiali: Elisa Molinarolo in gara per la finale dell'asta, Nadia Battocletti e Ludovica Cavalli in batteria nei 5000, qualificazioni del martello ...Mattinata di batterie e qualificazioni per gli azzurri: Furlani non supera le qualificazoini del lungo. Kaddari promossa nei 200, negli 800 donne Coiro in semifinale… Leggi ...