Atletica | Mondiali 2023 | risultati 23 agosto Furlani e Tortu eliminati! Stecchi si salva | Kaddari promossa

(Di mercoledì 23 agosto 2023) A Budapest (Ungheria) si è aperta la quinta giornata deidileggera con una serie di qualificazioni e di batteria. L’Italia si è rimessa in moto dopo la notte di sbornia che ha fatto seguito all’apoteosi iridata di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, ma purtroppo la mattinata ha portato in doti duelontani dagli auspici della vigilia: Filippoè stato eliminato nelle batterie dei 200 metri con un altissimo 20.46, Mattianon è riuscito a piazzare la zampata nel salto in lungo ed è rimasto fuori dalla finale (servivano 8 metri per superare il taglio, misura ampiamente nelle corde del laziale). Le uniche soddisfazioni arrivano da Claudio, che spalle al muro ha superato 5.75 al terzo assalto e ha staccato il biglietto ...

ROMA - Filippo Tortu e Fausto Desalu escono di scena nelle batterie dei 200 metri maschili e mancano il pass per le semifinali deididi Budapest. Il 25enne milanese, tesserato ...Strada sbarrata per Filippo Tortu e Fausto Desalu che escono di scena nelle batterie dei 200 metri maschili e mancano il pass per le semifinali deididi Budapest. Il 25enne milanese, tesserato Fiamme Gialle, conclude la sesta batteria al quarto posto in 20"46; mentre il 29enne di Casalmaggiore, anche lui delle Fiamme Gialle, ...Furlani out nelle qualificazioni del lungo Filippo Tortu quarto nella sua batteria dei 200 metri maschili aidileggera di Budapest 2023: il tempo di 20''46 non basta, l'azzurro è eliminato. Stop anche per Fausto Desalu, quinto in batteria in 20''49. Eloisa Coiro si qualifica per la ...

Campionati Mondiali Quando gareggia Filippo Tortu ai Campionati Mondiali di Atletica 2023 ecco gli orari di tutti i turni dei 200m Fresco del grande 20"14 corso ai Campionati Italiani… Leggi ...Eliminati per pochi centesimi i due azzurri, deluso il 25enne milanese.ROMA (ITALPRESS) - Filippo Tortu e Fausto Desalu escono di scena ...