Atletica | Mondiali 2023 | Maria Perez punta alla doppietta nella 35 km di marcia | Curiazzi da top10

... e c'è un'Italia che stecca, purtroppo, nella quinta giornata deidi Budapest. Dopo l'...anche Quanto paga un oro mondiale Ecco gli assegni per i campioni e i record Leggi i commenti: ...Gianmarco Tamberi conquista l'oro mondiale nel salto in alto con una prova perfetta che lo porta a superare lo statunitense JuVaughn Harrison e il qatariota Mutaz Essa Barshim con un salto da 2,36 ...Entrambi proveranno ad aver maggior fortuna nella staffetta 4×100, insieme a Marcell Jacobs , l'altro sprinter che non ha ripagato le attese in questa edizione dei. Per Tortu, che ha corso ...

Filippo Tortu e Fausto Desalu escono di scena nelle batterie dei 200 metri ai Mondiali di atletica in corso a Budapest. Tortu si è piazzato quarto nella sua ...Filippo Tortu e Fausto Desalu escono di scena nelle batterie dei 200 metri maschili e mancano il pass per le semifinali dei Mondiali di atletica di Budapest. Il 25enne milanese, tesserato Fiamme Giall ...