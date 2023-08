Atletica | Mondiali 2023 | il calendario di domani 24 agosto | programma | orari | tv | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023), giovedì 24, si profila una lunghissima giornata di gare a Budapest in occasione della 19ma edizione dei Campionatidileggera. Ilsi aprirà infatti di prima mattina alle ore 7.00 con le 35 km di marcia (specialità non olimpica), in cui l’Italia schiera al maschile il campione iridato uscente Massimo Stano. In serata ci sarà poi tanta carne al fuoco, con tre finali che potrebbero interessare da vicino i colori azzurri. Ayomide Folorunso è già certa di prendere parte all’ultimo atto dei 400 ostacoli dopo lo splendido record italiano in semifinale, mentre Mattia Furlani e Sara Fantini sognano di partecipare alla Finale del salto in lungo maschile e del lancio del martello femminile. Grande curiosità anche per le semifinali degli ottocentisti Tecuceanu e Barontini ...