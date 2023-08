Atletica | Mondiali 200m | Tortu e Desalu mancano pass per semifinali

Furlani out nelle qualificazioni del lungo Filippo Tortu quarto nella sua batteria dei 200 metri maschili aidileggera di Budapest 2023: il tempo di 20''46 non basta, l'azzurro è eliminato. Stop anche per Fausto Desalu, quinto in batteria in 20''49. Eloisa Coiro si qualifica per la ...Niente da fare per Filippo Tortu che, nella sesta batteria dei 200 metri aidi, non riesce a qualificarsi per il turno successivo e viene eliminato. Il sardo chiude la sua 'heat' in quarta posizione con il tempo di 20''46. Si piazzano in ordine di podio ...Dopo il 20:14 di Molfetta, Filippo Tortu è eliminato nelle batterie dei 200m aidi, in corso di svolgimento a Budapest. L'azzurro chiude al quarto posto nella sesta batteria, firmando il crono di 20:46, alle spalle di Sinesipho Dambile (20.34), Andre de Grasse (...

I «gemelli» astrali di Tokyo hanno preso strade diverse, aspettando che il filo si riannodi a Parigi. Gli infortuni di entrambi, la generosità di Gimbo, l’egoismo di Marcell. Cosa è cambiato dall’abbr ...Manila, 23 ago. – (Adnkronos) – “Congratulazioni, Gianmarco, per l’ennesimo successo. Abbiamo tifato per te, ora sappiamo che ci sosterrai al Mondiale che sta per iniziare a Manila“. Così il president ...