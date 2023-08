Atletica | Furlani e lo scotto della gioventù | fuori dalla finale del salto in lungo ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Mattiaera uno degli italiani più attesi ai2023 dileggera, ma purtroppo il giovane laziale non è riuscito a strabiliare nelle qualificazioni delined è stato eliminato. Il 18enne non è riuscito a rientrare tra i migliori 12 del turno preliminare e a meritarsi l’accesso all’atto conclusivo. L’azzurro era al debutto in una rassegna iridata assoluta e ha purtroppo pagato lo: l’emozione si è indubbiamente fatta sentire all’esordio e il nostro portacolori è risultato decisamente meno fluido rispetto a quanto aveva fatto vedere durante il restostagione. Mattiaha chiuso la sessione al 18mo posto con un balzo da 7.85 metri (0,1 m/s di vento ...