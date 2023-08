Atletica | Furlani aveva saltato peggio dei Mondiali solo due volte nel 2023 | sbagliata la gara più importante E il precedente indoor…

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Mattianon è riuscito a qualificarsi alla Finale di salto in lungo aidileggera. Il giovane talento italiano si era presentato a Budapest da potenziale outsider, visto che nel resto della stagionefirmato delle misure di enorme rilievo in campo internazionale, riuscendo anche a vincere gli Europei Under 20 e il sempre prestigioso Meeting di Hengelo, oltre a piazzarsi al secondo posto in Coppa Europa. Il 18enne era al proprio esordio in una rassegna iridata assoluta e ha probabilmente pagato lo scotto della gioventù e dell’inesperienza. Il risultato odierno lascia un po’ di amaro in bocca, anche perché si accedeva all’atto conclusivo con 8.00 metri, un riscontro ampiamente nelle gambe del nostro portacolori. Mattiasi è fermato a 7.85 metri ...

Mattia non decolla Per primo, fresco di titolo europeo under 20 con 8.23. Ma quest'anno ...Quanto paga un oro mondiale Ecco gli assegni per i campioni e i record Leggi i commenti: ...Fuori anchenelle qualificazioni del salto in lungo . Altra delusione tra i tifosi azzurri l 'eliminazione di Mattianelle qualificazioni del salto in lungo . Il 18enne campione ...out nelle qualificazioni del lungo Filippo Tortu quarto nella sua batteria dei 200 metri maschili ai Mondiali dileggera di Budapest 2023: il tempo di 20''46 non basta, l'azzurro è ...

Mattia Furlani salta 7.85, ma non basta: è fuori dalla finale del lungo Eurosport IT

Filippo eliminato in batteria nei 200 (come Desalu): “Molto male, quest’anno non trovo la continuità”. Il 18enne campione europeo juniores si ferma a 7.85 nel lungo ed è fuori ...Niente da fare per Filippo Tortu ai Mondiali di atletica a Budapest. L'azzurro fuori già in batteria nei 200 metri insieme a Desalu.