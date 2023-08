Atletica | Elisa Molinarolo | “È stata una bella prova mentale | la ginnastica mi ha dato tanto”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Si chiude con un fantastico nono posto in finale nel salto con l’asta lo splendido cammino diai Campionati Mondiali 2023 dileggera in quel di Budapest. La veneta, dopo una qualificazione da sogno in cui ha saltato 4.65 migliorando di 9 centimetri il suo primato personale, si è fermata a 4.50 nell’atto conclusivo non riuscendo a superare questa volta i 4.65 metri. “Durante la presentazione mi è venuto un flash di quando mia sorella nel 2017 mi ha regalato il biglietto per andare a vedere la finale dell’asta femminile ai Mondiali di Londra. Quando mi sono ritrovata davanti alla telecamera nella presentazione, ho realizzato che il sogno del 2017 era tutto vero e lì ho avuto un attimo di panico. Sono quindi ulteriormente contenta per essere riuscita in pedana a non perdere la concentrazione e a rimanere lì. ...