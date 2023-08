Atletica | Elena Bellò | “Sono abbastanza delusa | non sono riuscita a essere all’altezza”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Niente da fare pernelle batterie degli 800 metri femminili ai Mondiali 2023 di. A Budapest, in Ungheria, l’azzurra classe 1997 non è andata oltre il quinto posto nella prima heat (passavano direttamente il turno le prime tre), chiudendo in 2’01?38, crono che non è bastato per qualificarsi in semifinale anche tramite i ripescaggi. “Oggi era una giornatacalda – ha affermatodopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai Sport -. Ero arrivata qui stando bene, avevo alte aspettative, ma in gara non misentita come speravo. Mi aspettavo di andare meglio. Nonstata”. La nativa di Schio ha poi continuato dicendo: “Il livello di quest’anno è molto alto. Credo che i ...