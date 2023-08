Atletica | Dalia Kaddari | “Avevo voglia di correre e di riscattarmi | ero molto tesa”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Missione compiuta per Darianelle batterie dei 200 metri donne di questi Mondiali 2023 di Budapest (Ungheria). Impegnata nell’ultima batteria, l’azzurra ha concluso in quarta posizione con il crono di 22.67 nella heat vinta dalla britannica Dina Asher-Smith (22.46) davanti all’ivoriana Maboundou Koné (22.55) e alla britannica Kayla White (22.62). Buona la prestazione della nostra portacolori, a sfiorare il proprio personale di 3 centesimi, consapevole che fin dalle batterie sarebbe stato necessario spingere per essere in semifinale. Ce l’ha fatta, rientrando nel novero dei migliori tempi di ripescaggio. Al termine della prova, l’atleta nostrana si è lasciata andare anche a un pianto liberatorio: “Tanta emozione edi riscatto ricatto, non è iniziata come volevo la stagione.in mente di fare il ...

