Atletica | Claudio Stecchi si desta con le spalle al muro e vola in finale ai Mondiali Bagarre per le medaglie?

(Di mercoledì 23 agosto 2023)si è qualificato alladel salto con l’asta ai2023 dileggera. L’azzurro ha rischiato l’eliminazione quando ha commesso due errori a 5.75, dopo aver superato 5.70 soltanto alla seconda prova, ma con un solo tentativo a disposizione e con lealha tirato fuori gli artigli. L’agonismo del toscano, che è in gara con una fastidiosa infiammazione agli occhi (è sceso in pedana con gli occhiali da sole), è emerso nel momento più importante, ha sistemato una rincorsa che fino a quel momento è sembrata complicata, ha piazzato una bella imbucata ed è riuscito a inerpicarsi fino all’asticella. Il 31enne è il dodicesimo e ultimo degli ammessi all’atto conclusivo, ma la lotta per leè apertissima. Lo ...

