Atletica | Claudio Stecchi | “Contento di essere entrato in Finale con questo caldo”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sul filo di lana. Qualificazione coi brividi per ladel salto con l’asta maschile dei Mondiali 2023 dia Budapest (Ungheria) per. L’azzurro ha rischiato di rimanere fuori, per via di qualche errore di troppo nel suo percorso (due errori a 5.75), dopo aver superato la misura di 5.70 soltanto alla seconda prova. Con le spalle al muro, però,ha trovato quello che cercava e quindi la sua presenza nell’atto conclusivo ci sarà, con il dodicesimo punteggio. Al di là del fenomenale svedese Armand Duplantis, che per le sue strepitose qualità ha già prenotato l’oro iridato, per i restanti gradini del podio la lotta è aperta. Chiaramente, serviranno misure diverse e probabilmente anche andare a ritoccare il personale di 5.82 saltato un paio di mesi fa a Madrid. Si tratta ...

Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale degli 800 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Stecchi salta 5,75 al terzo tentativo nelle qualificazioni dell'asta maschile e accede alla finale. Dopo l'oro di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto maschile, i Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 regalano oggi - 23 agosto - un'altra giornata con tanti atleti in gara.

Nulla da fare per Filippo, che chiude quarto nella sua serie col tempo di 20"46 e viene subito eliminato. Out anche Desalu e il saltatore in lungo, ...Eloisa Coiro si qualifica per la semifinale degli 800 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. L’azzurra riesce a rientrare fra i ripescaggi con quello che è il 22esimo tempo ...