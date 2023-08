Atletica | clamoroso oro a pari merito | Moon e Kennedy vincono i Mondiali | Elisa Molinarolo sfiora i punti nell’asta

(Di mercoledì 23 agosto 2023)epilogo nella finale del salto con l’asta femminile ai2023 dileggera. L’australiana Ninae la statunitense Katiehanno conquistato la medaglia d’oro a. Entrambe hanno superato 4.90 al terzo tentativo, dopo che in precedenza avevano commesso un errore a testa (l’oceanica a 4.75, l’americana a 4.80). Si sale a 4.95, ma la quota è improba per entrambe e così entrambe sono in vetta alla classifica. Le ipotesi sono due: o spareggiare calando con la misura oppure salire insieme sul gradino più alto del podio. Le due ragazze si consultano e si abbracciano, decidendo per la via che assicura la gloria a entrambe. Si è rivisto così quello che era successo due anni fa tra Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim nel salto in ...

Dalla gioia per l'oro di Tamberi alla delusione per il flop di Filippo Tortu. Il velocista azzurro non ha superato lo scoglio delle batterie nei 200 metri ai Mondiali di Budapest, la sua avventura iridata nella specialità in cui ha riposto le ...

