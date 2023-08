Atletica | Cestonaro | “Due italiane in finale è la cosa più bella”; Derkach | “Sarà una gara da pazzi”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Saranno due leimpegnate nelladel salto triplo femminile ai Campionati Mondiali 2023 dileggera al National Athletics Centre di Budapest. Ottaviae Dariyahanno infatti superato le qualificazioni rispettivamente in nona e decima piazza con 14.20 e 14.15, accedendo per la prima volta in carriera all’atto conclusivo della rassegna iridata., a soli 2 cm dal primato personale, ha commentato così ai microfoni della Rai la sua prestazione: “Siamo contente. Essere qua in due di nuovo è lapiù, perché vedere i colori azzurri che riempiono unamondiale penso sia molto bello per noi e per chi ci guarda. Come sempre la qualificazione è difficile, come hanno già detto altri ...