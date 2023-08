Asus | nuovi monitor e schede madri ROG al Gamescom

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) –Republic of Gamers (ROG) ha rivelato le prossime novità in occasione dell’evento Never Stop Gaming in svolgimento il 22 e 23 agosto presso l’E-Werk di Colonia, in Germania. Alha presentato leROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e TUF Gaming Z790-Pro WiFi in grado di supportare i processori Intel Core di 12a e 13a generazione e quelli Next-Gen. Le nuoveoffrono tutte il supporto per PCIe 5.0 e memorie DDR5, una connettività ancora migliorata, possibilità di tuning delle prestazioni, soluzioni di raffreddamento efficienti e una ampia serie di ulteriori caratteristiche innovative. ROG Z790 Dark Hero e Strix Z790-A Gaming WiFi II sono dotate della tecnologia WiFi 7 e della più recente ...