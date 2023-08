... con un esborso che, per il materiale completo per l'intero anno, si aggira tra i 500 e i 600 euro a studente - spiega- . Sui siti specializzati uno zaino di marca supera con facilità i ..."Il Governo intervengale speculazioni e tagli subito le accise" Di: Redazione Sardegna Live "I nuovi rincari dei ...confermano in pieno tutti gli allarmi lanciati nei giorni scorsi da...... potrebbero non essere prorogati gli aiutiil caro - energia. Nelle scorse ore però è ...tasche degli italiani e una stima di certo non incoraggiante è arrivata nei giorni scorsi da...

Assoutenti, 'contro il caro-prezzi un kit scuola calmierato' Agenzia ANSA

I prezzi di uno zaino di marca per la scuola superano con facilità i 200 euro, ma possono anche arrivare a sfondare la soglia dei 1.300 euro. Lo afferma Assoutenti, associazione che ha lanciato l'alla ...Il fortissimo aumento dei prezzi nei settori del trasporto aereo, degli alloggi e dei pacchetti vacanza ha profondamente modificato le abitudini di vacanza degli italiani'', ha affermato Furio Truzzi ...