Assalto dalla big europea | 30 milioni per il gioiello di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il Napoli è entrato nella fase più calda del calciomercato estivo: gli azzurri possono perdere un altroper 30di euro. Gli azzurri hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi ma vogliono continuare a far bene e a crescere in vista di un futuro che si preannuncia estremamente complesso per la stagione ricca di impegni che è appena cominciata. Sul mercato ci sono ancora alcune mosse da mettere a segno per poter regalare a Rudi Garcia una squadra all’altezza delle aspettative e capace di poter reggere i ritmi incessanti di tre competizoni e della Supercoppa Italiana che si giocherà a gennaio. La società sta provando a chiudere alcuni colpi in questa settimana così da arrivare tranquilli agli ultimi giorni di mercato ed evitare di creare ulteriore caos dipeso dalle difficoltà che sta riscontrando la società partenopea nel chiudere ...