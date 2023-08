Assalto a Capitol Hill | Giuliani si consegna in Georgia | cauzione da 150mila dollari

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Imputato con Trump per il tentato rovesciamento del risultato elettorale Usa del 2020 si èto alla prigione della contea di Fulton L’ex sindaco di New York Rudolph, coimputato insieme a Donald Trump e ad altre 17 persone nel caso sui tentativi di rovesciare il risultato indelle elezioni del 2020, si èto alla prigione della contea di Fulton. Laper il suo rilascio è stata fissata in. Le autorità hanno diffuso la foto segnaletica di, insieme a quelle di altre quattro imputati. Domani è atteso nel carcere della contea di Fulton l’ex presidente Trump, per il quale è stata fissata unadi 200mila. L'articolo proviene da Sbircia la ...

