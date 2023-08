Arrestati presunti responsabili uccisione israeliana I coloni vogliono di più

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Grazie ai sistemi di sorveglianza elettronica che hanno installato a Hebron e che riuscirebbero a controllare ogni movimento dei palestinesi, l’esercito e l’intelligence di Israele avrebbero catturato già ieri i first appeared on il manifesto.

Sono stati fermati nella notte dalla polizia a Reggio Emilia, su disposizione della Procura, i dueassassini del ventenne nigeriano ucciso domenica sera con almeno due coltellate (in un primo momento si era parlato dui sette) in pieno centro storico a Modena. Si tratta due uomini di 29 e ...Stando a quanto raccontato dal giovane, sarebbe stato Angelo F., uno dei tre ragazzilo ... Due settimane più tardi, è scattato l'arresto anche per gli altri quattroresponsabili: ...Le notti precedenti invece erano statiun neo 18enne di origine marocchina ed un 45enne ... Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenereinnocenti, in considerazione dell'attuale ...

Arrestati a Reggio i due presunti autori dell'omicidio di Modena ... Reggionline

Dopo l’arresto dei 7 ragazzi accusati della violenza sessuale di gruppo di Palermo ai danni di una 19enne, sono spuntati sui social e su TikTok ...Stupro di Palermo, viaggia sui social il botta e risposta tra coloro che hanno postato foto e nomi dei presunti aguzzini della ragazza 19enne violentata dal branco composto da 7 giovani e uno ...