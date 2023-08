Dopo le voci di un possibile allontanamento di Riccardo Guarnieri e(il quale ha seccamente smentito ) e addirittura di un improbabile addio di Tina Cipollari , le ultime ...Oltre a lei, rivedremo sicuramente altri volti noti del programma, come Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano , e, nonostante le numerose e insistenti voci di un addio da ...... tra loro, ricordiamo in primis Gemma Galgani, 'acerrima rivale' dell'opinionista Tina Cipollari, ma anche Riccardo Guarnieri,, Roberta Di Padua e tantissimi altri. Al contempo, ...

Armando Incarnato provoca su Instagram e scatta la polemica Novella 2000

Appurato che tornerà nel parterre di Uomini e Donne come cavaliere, Armando Incarnato si gode ancora un po’ di relax prima delle registrazioni del dating show. Intanto si diverte e provoca gli utenti ...Armando Incarnato si diverte e provocare sui social e scatena il caos tra i fan di Uomini e donne. A pochi giorni dall'inizio delle nuove registrazioni del talk show pomeridiano di Canale 5, il ...