... giovani, di mezza età, anziani, medici infermieri e tanti altri stiamo morendo oltre che dei dolori, ognuno per la propria patologia, per il caldo africano perché l'è rotta, (ne ...Si ricorda che il momento migliore per rinfrescare i locali dell'abitazione sono sono le prime ore della mattina e che è necessario non esagerare con l'uso dell'per evitare bruschi ...... sempre più fiaccati dal caldo e dall'afa provocati dall'anticiclone Caronte che sta rendendo quasi impossibile uscire di casa di giorno e dormire la notte senza l'. Dalle 16 città ...

Aria condizionata auto e temperature troppe alte: gli errori da non fare e come usarla al meglio ilGiornale.it

Ecco come gestire al meglio il sistema dell’aria condizionata in auto con l’obiettivo di ottenere la massima efficienza da questo prezioso dispositivo ...SITUAZIONE. Da oggi in poi le condizioni meteo saranno le medesime con un’unica complicazione. L’aria si riscalderà ulteriormente. Le grandi città e il cemento saranno i serbatoi di calore peggiori, ...