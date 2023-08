Ardea | avviate le gare per tre nuovi edifici scolastici

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 agosto 2023)– Sono statein questi giorni le procedure di gara per la realizzazione di tre importanti progetti di edilizia scolastica sul territorio di, finanziati grazie ai fondi Pnrr. In particolare, si tratta della nuova scuola di via Livorno e delle due nuove mense scolastiche di via Varese e Sant’Antonio. “La nuova mensa di via Varese – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Quartuccio – permetterà a circa 200 bambini della scuola Primaria di consumare comodamente e in locali idonei i pasti. Dopo l’aggiudicazione della gara si procederà agli atti conseguenti e l’inizio dei lavori è fissato entro il mese di novembre. Successivamente, in circa 8-9 mesi l’opera dovrebbe essere completata. Le stesse tempistiche riguardano la nuova mensa a servizio della scuola dell’Infanzia di Sant’Antonio, leggermente più piccola ma ...