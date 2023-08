(Di mercoledì 23 agosto 2023) Assessore Franceschini: "L'iniziativa si conferma non soltanto un servizio utile alle famiglie, ma un'eperienza inclusiva e una grande opportunità di aggregazione e socializzazione per i più piccoli"

Assessore Franceschini: "L'iniziativa si conferma non soltanto un servizio utile alle famiglie, ma un'eperienza inclusiva e una grande opportunità di aggregazione e socializzazione per i più piccoli"Assessore Franceschini: "L'iniziativa si conferma non soltanto un servizio utile alle famiglie, ma un'eperienza inclusiva e una grande opportunità di aggregazione e socializzazione per i più piccoli"

Archeocampus, bilancio positivo e alto grado di partecipazione LA NAZIONE

Assessore Franceschini: “L’iniziativa si conferma non soltanto un servizio utile alle famiglie, ma un’eperienza inclusiva e una grande opportunità di aggregazione e socializzazione per i più piccoli” ...