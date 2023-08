Arabia Saudita | maltempo | inondazioni e danni su la Mecca

(Di mercoledì 23 agosto 2023) su Tg. La7.it - Non è nuovo per la, in, ma è nuovo per i malcapitati che si sono trovati in mezzo al violento temporale, che con le sue forti piogge e le ...

LONDRA " La pace tra Israele esarebbe "una gran cosa". Il termine usato questa settimana da Jake Sullivan , consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, al telefono con alcuni giornalisti, evoca il ...Non è nuovo per la Mecca, in, ma è nuovo per i malcapitati che si sono trovati in mezzo al violento temporale, che con le sue forti piogge e le sue raffiche di vento, si è abbattuto ieri sulla città santa dell'...Addis Abeba , 23. Sarà un'indagine congiunta di Etiopia ea fare luce sulla drammatica vicenda dei migranti etiopi uccisi secondo un rapporto di Human rights watch (Hrw) da guardie di frontiera saudite, al confine con lo Yemen. Le vittime, ...

Sulla scia di indiscrezioni già emerse subito dopo le sue dimissioni a sorpresa, spunta la notizia shock sul futuro di Roberto Mancini ..."Cresciuto in una realtà cristiana, mi dicevano spesso dei nostri doveri verso Dio. Ma come esseri umani abbiamo dei diritti, come una vita dignitosa e giusta" ...