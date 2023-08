Arabia Saudita | dopo 7 anni riapre l’Ambasciata in Iran

Il nuovo campionato di calcio dell'ha investito 1.700 milioni di euro in ingaggi. Guida la classifica degli stipendi Cristiano Ronaldo, che incassa addirittura 200 milioni l'anno. Sul podio pure Benzema e Neymar. Ecco la ...LONDRA " La pace tra Israele esarebbe "una gran cosa". Il termine usato questa settimana da Jake Sullivan , consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, al telefono con alcuni giornalisti, evoca il ...Non è nuovo per la Mecca, in, ma è nuovo per i malcapitati che si sono trovati in mezzo al violento temporale, che con le sue forti piogge e le sue raffiche di vento, si è abbattuto ieri sulla città santa dell'...

Sulla scia di indiscrezioni già emerse subito dopo le sue dimissioni a sorpresa, spunta la notizia shock sul futuro di Roberto Mancini ...Il futuro di Mancini sarà in Arabia Saudita. Il tecnico italiano è pronto a diventare il Commissario tecnico della Nazionale saudita. I dettagli dell’affare Sono passati ormai dieci giorni dal suo add ...