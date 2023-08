Api in via d’estinzione? Un mito dalla verità nascosta

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tutti conoscono la storia relativa al rischiodelle api. Una vicenda sentita e risentita che ha fatto muovere il mondo ambientalista e preoccupare almeno metà dell’umanità. Ma il rischio estinzione delle api sembrerebbe non essere vera. A svelarcelo un articolo del New York Times con il quale si sottolineava che, al contrario, il numero L'articolo proviene da Il Difforme.

I dati sono stati raccolti utilizzando un'che è stata condivisa a marzo 2023, con i ricercatori che hanno documentato inpubblica come poterla sfruttare. L'consente a chiunque di inviare ...AGI - Non è vero che le, soprattutto quelle da miele, sono ind'estinzione. Anzi, forse ce ne sono persino troppe , al punto da affollare l'ecosistema a discapito di altri tipi di impollinatori. Trattate quasi come ...... la raccolta di app edi Google che semplificano il supporto delle funzionalità su tutti i ... L'ultimo aggiornamento, indi distribuzione in queste ore, dovrebbe portare una serie di correzioni ...

Le api non sarebbero affatto in via d'estinzione, tutt'altro AGI - Agenzia Italia

AGI - Non è vero che le api, soprattutto quelle da miele, sono in via d’estinzione. Anzi, forse ce ne sono persino troppe, al punto da affollare l’ecosistema a discapito di altri tipi di impollinatori ...calabroni e api e concorrere, così, alla tutela delle persone contro il proliferare degli imenotteri aculeati. Il protocollo è stato sottoscritto in via sperimentale ed è valido fino a fine anno: ...