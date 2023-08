Antonella Fiordelisi e il racconto di quando la gente di Salerno la criticava duramente per quello che amava fare

dopo la rottura con Edoardo Donnamaria sta cercando di voltare pagina e di conquistare il pubblico che l'ha conosciuta meglio con l'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip . ...E per quanto riguarda l'ex di, si legge: Aggiungiamo inoltre che, impegni permettendo, è previsto pure il ritorno a macchia di leopardo nel programma di Edoardo Donnamaria. Lui ...ha un seguito di followers sui social che aumenta di giorno in giorno: su Instagram , i suoi fan sono 1,5 milioni. Come riporta Il Corriere dello Sport , di recente ai fan più ...

Antonella Fiordelisi pubblica una sua vecchia foto e si racconta Isa e Chia

La frecciatina di Antonella Fiordelisi dopo il Grande Fratello Vip: “Le stesse persone che mi criticavano oggi cercano di fare il mio...".Nelle ultime ore l'ex concorrente del Gf Vip Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad una rivelazione inedita sui social.