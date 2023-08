Ancora caldo sull' Italia | venerdì aumentano bollini rossi | allarme in 19 città

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos Salute) -lecolpite dalafricano e dall'afa.è previsto bollino rosso in 19 capoluoghi: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Vit

Ilestremo resisterà fino a venerdì 25 agosto, con un primo calo termico attesto per sabato ... Mancatempo per fare previsioni accurate, ma la 'probabilità di nubifragi, grandinate e colpi ...Il meteorologo Ferrara ha però ricordato che queste previsioni sonoda confermare ; perciò, ... Proprio oggi e domani l'Italia affronterà il picco diafricano, con temperature superiori di ...Le condizioni ambientali " riferisconole rappresentanze sindacali unitarie " sono però rese più pesanti da un'elevata concentrazione di umidità e dal fatto che, per loro natura, le linee di ...

Previsioni meteo: ancora caldo a 40° e 19 città da bollino rosso. Da domenica rischio fenomeni estremi QUOTIDIANO NAZIONALE

sui carichi di lavoro per taglio di organici e su ambiente e microclima nei luoghi di lavoro siamo ancora indietro anni luce. Ignorando il problema del caldo per le maestranze si mette a repentaglio ...Prossimi giorni con temperature in ulteriore aumento ma arriverà anche qualche temporali.