Ancelotti | «Serie A | otto migliori club! Quattro in prima fila L’Inter…»

(Di mercoledì 23 agosto 2023)in un suo intervento su RadioA ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto inA, citando anche l'Inter.CLUB INA – Carlofa una lista delle squadredel campionato italiano, secondo il suo parere: «Ci sonosquadre in: Napoli, Milan, Inter e Juventus. Poi in secondaRoma, Lazio, Atalanta e Fiorentina proveranno a rimanere lì. Quest'anno la Juventus, che noi abbiamo incontrato negli Stati Uniti, con il fatto che non ha competizione europee da disputare può essere una squadra pericolosa».

