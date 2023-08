Ancelotti | 'Milan? Competere in Europa con pochi soldi è dura Brahim più 'cattivo' | l'addio di Maldini'

... sempre gradito dal popolo rossonero, da parte del grande ex Carloche ha detto la sua ai microfoni della rubrica di Radio Tv Serie A " Storie di Serie A ". "Ilè migliorato ma la ...Carlo, allenatore del Real Madrid, è stato intervistato da Radio Serie A e ha parlato di diversi argomenti Carlo, allenatore del Real Madrid, è stato intervistato da Radio Serie A e ha parlato di diversi argomenti. Le sue dichiarazioni: SERIE A - "Scudetto Non lo so, risposta facile facile (ride, ndr).... quello dei tre rigori sbagliati in una sola partita e anche quello che ilsfidò nel Mondiale per Club del 2007 (vinto dai rossoneri di). Nella Platense, ma qui riavvolgiamo di molto ...

Ancelotti: Milan, Brahim Diaz e griglia scudetto, Carletto vuota il sacco Virgilio Sport

Intervistato da Radio Serie A, l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato della lotta scudetto: "Non lo so, risposta facile facile (ride, ndr). Secondo me ci sono quattro squadre in ...Carlo Ancelotti ha parlato del campionato di Serie A soffermandosi anche sulla sue ex squadre: 'Partono in prima fila per la vittoria finale'.