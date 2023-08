Ancelotti | “Lo scudetto? Napoli | Milan | Inter e Juve in prima fila”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Carloè statovistato a Radio Serie A e ha parlato della corsa allo: “Chi vince lo? Non lo so, ci sono quattro squadre in. Poi c’è un gruppo di squadre in secondache cercherà di stare lì, come Roma, Lazio e Atalanta. Anche la Fiorentina può fare un bel campionato. Lapuò fare una stagione positiva. Un conto è preparare una partita ogni tre giorni, un altro è prepararne una a settimana”. Il tecnico del Real Madrid ha continuato: “Se abbiamo mai pensato a Osimhen? No, perché con la società abbiamo pensato che con l’acquisto di Bellingham si potesse sopperire all’assenza di Benzema. E’ un ragazzo maturo, ...

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si è soffermato a lungo sulla Serie A nel corso di una lunga intervista a Radio Serie A.“Io mi diverto ancora ad allenare, mi piace allenare giorno per giorno, trovare soluzioni nuove per la squadra, stare coi giocatori. Ogni anno ci sono cose nuove che puoi portare all’interno di una sq ...