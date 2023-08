Ancelotti | addio? | «Il 1 luglio Che anno? Non so ancora»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Le parole di Carlosulla sua carriera: «Vivo alla giornata, non faccio bilanci. La fine il 1, che? Non so» Carlo, intervistato da Radio Serie A ha risposto alla domande sul bilancio della sua carriera. Di seguito le parole del tecnico del Real Madrid. «Vivo alla giornata, quindi non faccio bilanci. Ogni giorno ho molte cose a cui pensare, resto molto attivo, per cui non ho tempo per fare bilanci. Se c’è una data per smettere? La data è fissata: il 1°. Di qualedevo deciderlo. Se sarà il 2026? No, non hodeciso l’».

"Il Milan - prosegue- ha preso giocatori di buon livello, ha migliorato la qualità della rosa ma competere ai massimi livelli in Europa è difficile. L'di Maldini Da milanista la ...Con l'arrivo di Bellingham abbiamo pensato di sopperire in altro modo all'di Benzema ".ha allenato il Napoli: " A Napoli è successo quello che succede quando non crei un rapporto di ...Commenta per primo Carloparla a tutto campo. Il tecnico del Real Madrid ha concesso una lunga intervista a Radio ... L'DI PAOLO MALDINI AL MILAN - 'Il milanista per forza di cose è ...

Ancelotti: "Real non ha mai pensato a Osimhen. Addio di Benzema ... TUTTO mercato WEB

Le parole di Carlo Ancelotti sulla sua carriera: «Vivo alla giornata, non faccio bilanci. La fine il 1 luglio, che anno Non so» Carlo Ancelotti, ...L'Atalanta dice no ai giallorossi per Zapata. I biancocelesti in chiusura per il vice Provedel. La data della presentazione del neo ct azzurro. Il tecnico vede quattro favorite per lo scudetto ...