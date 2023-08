Anarchici | legali parlamentari Pd su caso Delmastro | ‘valuteremo atti’

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) – ‘L’avvocato David Ermini per la deputata Debora Serracchiani e per il senatore Walter Verini, il professore avvocato Mitja Gialuz per i deputati Andrea Orlando e Silvio Lai sono stati incaricati di approfondire la possibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico del sottosegretario AndreaDelle Vedove per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio, la cui udienza preliminare è stata fissata davanti al Gup presso il Tribunale di Roma per il giorno 29 novembre prossimo”. Lo rendono noto gli stessi avvocati David Ermini e Mitja Gialuz.Gli avvocati deidem informano di essere stati ‘autorizzati ad accedere al fascicolo. All’esito dell’esame degli atti, verrà valutata la costituzione di parte civile dei singolial fine di tutelare le prerogative connesse ...

