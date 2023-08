Anarchici | Costa Azione | ' Pd parte civile contro Delmastro? Impossibile dialogo con dem'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Il Pd vuole costituirsinel processo per riveldi segreto d'ufficio. Non sanno distinguere la battaglia politica (anche aspra) dalla via giudiziaria, è più forte di loro. Per questo èdialogare politicamente con questo Pd". Così Enrico, deputato di, su X.

