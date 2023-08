Amrabat non si allena con la Fiorentina | per la cessione è un gioco di nervi fino all'ultimo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) In panchina a Genova per la prima di campionato, assente sul campo del Viola Park per l'mento prima della partenza della...

... la dirigenza viola ha capito fin da subito che per le squadre interessate - Manchester United, Liverpool e Atletico Madrid su tutte -è una priorità rispetto al resto dei colpi e che la ...... Stankovic; Rota, Vida, Moukoudi, Haji Safi; Joensson, Szymanski,; Zuber, Pineda, Levi ...00 e valida per l'andata dello spareggio di qualificazione alla Champions League, in Italiasarà ...Oltre a luifigurano nell'elenco viola diffuso dal della Uefa anche un altro attaccante, il ... Pierozzi; centrocampisti Bonaventura, Arthur, Infantino, Sabiri, Duncan,, Mandragora; ...

Amrabat non si allena con la Fiorentina, ma la cessione non è più ... Calciomercato.com

In panchina a Genova per la prima di campionato, assente sul campo del Viola Park per l'ultimo allenamento prima della partenza della Fiorentina per Vienna, dove domani si giocherà l'andata dei playof ...Arrivano novità importanti in merito ai calciatori della Fiorentina che non si stanno allenando con il resto del gruppo nella rifinitura di questa mattina al Viola Park. Secondo quanto ...