(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ancora poche settimane e andranno ini programmi di più amati di Maria De Filippi: Uomini e Donne e. Lastagione del dating show dovrebbe iniziare giorno 11 settembre invece del 18. Le registrazioni, previste per fine mese, sono state anticipate al 24 e 25 agosto. Domani dunque dovremmo conoscere i nuovi tronisti e le nuove troniste di Uomini e Donne. Come riportato da Giuseppe Candela, invece, il talent show sarebbe stato posticipato di una settimana:di23 ritarda di una settimana. Il programmaindomenica 24 settembre. Stando alle indiscrezioni, sarebbe prevista la presenza in qualità di ospite di Mattia Zenzola, il vincitoreventiduesimadel fortunato talent. L'articolo ...

La nuova stagione partirà lunedì 11 settembre alle 16:05 e, anche quest'anno, la soap dovrà sfidare la temuta concorrenza del daytime di23 e quello del Grande Fratello .

Amici, slitta l’inizio della nuova edizione: ecco quando andrà in onda Isa e Chia

Per “Amici 23”, invece, ci vorrà un po’ più di pazienza. Il talent era previsto per il 17 settembre ma, stando alle indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela, la data della prima puntata è slittata ...Per la regina di Canale 5 sta per arrivare una stagione televisiva molto piena. Ecco quando e dove potremo vederla con l’arrivo anche di un programma speciale.