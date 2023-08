Amici 23 | Mattia Zenzola ospite della prima puntata? Ecco l' indiscrezione!

23,Zenzola ospite della prima puntata del programma Uno degli ultimi rumors in circolazione vede protagonistaZenzola , vincitore dell'ultima edizione di: il ballerino di ...... facendo delle doverose precisazioni: L'inizio di23 ritarda di una settimana. Il programma andrà in onda domenica 24 settembre. Le prime anticipazioni ci parlano della presenza di...La riscossa di. Che torna a sorridere e lo farà dal palco, raccontando e al fianco dei suoidi sempre.Sberlati è il 33enne santarcangiolese affetto da autismo che lo scorso 20 novembre fu preso a pugni in piazza Ganganelli. Una brutale aggressione, che gli procurò la frattura ...

Bari, il vincitore di Amici Mattia Zenzola incontra il pubblico all'Anfiteatro della Pace La Gazzetta del Mezzogiorno

Amici 23, slitta la nuova edizione: la nuova data e quando iniziano Uomini e Donne e Tu si que vales, le ultime indiscrezioni.A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela. Ospite della prima puntata di Amici dovrebbe essere Mattia ...