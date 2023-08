Ambiente | Procaccini Fdi | ' Ue cambi impostazione | così è solo regalo a Cina'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Nei suoi numeri e nelle modalità die attuazione, la transizione energetica dettata dalla Ue rischia di essere soltanto un colossalealla. Come evidenziato dall'Aie, l'Agenzia internazionale dell'energia (riportato oggi dal Sole 24Ore), laha ormai il monopolio assoluto della produzione di pannelli solari ma anche delle materie prime e praticamente di ogni componente della catena, dal silicico fino al pannello finale. Il vero paradosso è che tutto questo è finanziato proprio dalla Ue che è schiacciata sul solare per il quale è totalmente dipendente da Pechino". E' quanto afferma in una nota il copresidente del gruppo Ecr del Parlamento europeo, Nicola, eurodeputato di Fratelli d'Italia e responsabileed ...

... al deputato europeo di Fratelli d'Italia Nicola, al sindaco di Firenze Dario Nardella, ...Keepers) con un' iniziativa che promuove l'impegno dell'Italia per la tutela dell'. La ...Ristorante Carmelina Via Cadore 2 - Milano Via Revel 5 - Milano Giolina Unmetropolitano, ... 2 Via Melzo angolo via Spallanzani Via Giulio Cesare, 33 Via Filippo Turati, 25 mosso ...e Meloni vogliono chiudere la via della seta! A Washington , prima di incontrare Biden ... La concorrenza di Paesi che non rispettano standard garanzie sul lavoro, rispetto dell', ...

Ultimo'ora: Ambiente: Procaccini (Fdi), 'Ue cambi impostazione, così ... La Svolta

ROMA- “Nei suoi numeri e nelle modalità di impostazione e attuazione la transizione energetica dettata dalla UE rischia di essere soltanto un colossale regalo alla Cina. Come evidenziato dall’Aie, l’A ...Ecco quali locali nel mese di ferie per antonomasia continuano a fare compagnia a chi resta in città e desidera una buona pizza.