Amazon Gaming Week | sconti fino al 3 settembre su PC e notebook

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 23 agosto 2023), iniziata la “settimana” diper i video giocatori italiani che potranno approfittare dei prezzi in offertaal prossimo 3. Ricorda che le offertevanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Asus Rog Strix G18 (18?, GTX 4070, 16 GB RAM, display 240 Hz) scontato di 200€, settimana di offerte per i giocatori In questo articolo vedremo alcune delle migliori offerte disponibili durante lasu PC ...