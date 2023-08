(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma – 24 agosto, un giorno che per sempre rimarrà impresso nella memoria degli italiani: il terremoto di. Una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro Paese, ma anche un momento in cui si è rivelata la straordinaria forza dell’umanità, grazie all’dei volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cismon). Quando il terremoto colpì l’intero centro Italia, compresa la città di, il 24 agosto di sette anni fa, il paesaggio venne letteralmente sconvolto, le vite spezzate e il caos era sovrano. In mezzo a questa devastazione, l’umanità si manifestò attraverso l’azione tempestiva di oltre 329 volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, provenienti da tutte le regioni italiane, i quali si precipitarono a prestare aiuto sin dalle prime ore dopo il disastro, ...

... in provincia di Rieti, diede inizio a quella che viene chiamata la sequenza sismica- ... A noi piace definirlo. Stiamo parlando di Silvia Ballini, 45 anni, di Pollenza: più di 3 anni ...rimarrà per sempre nel cuore degli italiani come una ferita collettiva, ma grazie ai ... Il loroe dedizione siano di ispirazione per essere sempre pronti ad aiutare gli altri nelle ..." dichiara Benedetto Barberini, delegato atraordinario del Cisom - rimarrà per sempre nel ... Il loroe dedizione siano di ispirazione per essere sempre pronti ad aiutare gli altri ...

Amatrice: coraggio e altruismo tra polvere e macerie Il Faro online

Il terremoto sorprese gli abitanti di Amatrice e Accumoli, provincia di Rieti, e di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) nel sonno. Alle 3.36 una scossa di magnitudo 6.0 distrusse centri storici ...24 AGOSTO – IL CORAGGIO E L’ALTRUISMO DEI VOLONTARI DEL CISOM NEL TERREMOTO DI AMATRICE ...