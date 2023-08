Altafini | «Il Milan sembra una squadra inglese»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) José, ex giocatore, ha parlato a Radio Sportiva della prestazione del nuovoin Serie A contro il Bologna José, ex giocatore, ha parlato a Radio Sportiva della prestazione del nuovoin Serie A contro il Bologna. PAROLE – «Sono rimasto impressionato dal: non gioca più col gioco che faceva venire il latte alle ginocchia mauna. Mi ha impressionato la Juventus, l’Inter è sempre forte e mi è piaciuto vedere anche il Napoli.? Basta col gioco del tic e toc. Hanno cambiato ma hanno 4-5 giocatori molto bravi e possono migliorare ancora. Il calcio è la cosa più semplice che c’è. Devi dire a Leao di non imitare Ronaldo, che punti la porta come fa Osimhen, che badi al sodo».