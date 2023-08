Aloe vera | proprietà | benefici e usi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’è una pianta grassa nota fin dai tempi antichi. Gli Egizi se ne servivano a scopi terapeutici per curare le ustioni. È spesso citata nell’Antico testamento e nei Vangeli, ma è diffusa da sempre anche presso Cinesi, Indiani e Arabi. Il suo nome botanico èbardensis miller, è facilmente riconoscibile grazie alle sue lunghe foglie carnose che presentano spine lungo tutti i lati. Sotto alla loro pellicola protettiva, si nascondono 3 strati che contengono aloina e il gel acquoso, incolore, costituito da mucillagine e sostanze nutritive benefiche per il nostro organismo. Fiorisce in primacon un grande bocciolo rosso al centro del fogliame. È un vero e proprio toccasana per la nostra salute, possiede numerose virtù ed è semplice da coltivare. Vediamo insieme tutte le sue ...

Gli Effetti Benefici dell'Aloe Vera: Pianta Miracolosa per la Salute Microbiologia Italia

