Alle Hawaii ancora oltre mille dispersi per gli incendi

Mancano all'appello ancora oltre mille persone . Il bilancio delle vittimepotrebbe essere catastrofico. A due settimane dagli incendi che hanno devastatao l'isola di Maui , l'Fbi chiede aiuto ai parenti per rintracciare i dispersi e aiutare le ricerche. ......8% dei voti in una consultazione tra i poco meno di 38mila iscrittidue formazioni. Timmermans ... É quanto ha dichiarato il presidente degli Usa Joe Biden a Maui,, dopo i recenti incendi ...Joe Biden potrebbe essere incappato in una nuova gaffe. Durante un incontro con le vittime degli incendi, tenuto a Maui, il presidente statunitense è stato inquadrato per qualche secondo mentre è seduto a occhi chiusi, forse dormendo. Nel video si vede Biden respirare profondamente a occhi ...

Biden alle Hawaii: 'Tragedia inimmaginabile, il Paese è con voi' Agenzia ANSA

Alle Hawaii a due settimane dall'incendio che ha devastato la comunità di Lahaina, a Maui, le autorità dicono che il numero dei dispersi è fra i 500 e i mille. I funzionari stanno ancora cercando di d ...AGI - A due settimane dagli incendi che hanno devastato l'isola di Maui, le autorità hawaiane hanno annunciato ieri di contare ancora 1.100 dispersi, secondo un elenco stilato dall'FBI, che sta ...