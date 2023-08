Allarme bollette | a ottobre rischio nuovi aumenti | cosa può cambiare per le tariffe di luce e gas

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Non c’è solo la benzina a preoccupare il governo e soprattutto i consumatori italiani. I rialzi sul fronte energetico riportano indietro la crisi allo scorso anno, quando l’allerta per gas, energia e carburanti era al suo apice. Oggi la situazione è molto diversa, certo, ma il timore di un nuovo impatto deglisulleè concreto. Mentre il prezzo della benzina tocca i massimi da luglio del 2022, cattive notizie arrivano anche sul fronte del gas: il valore dell’indice Igi (Italian gas index) ieri ha chiuso a 40,12 megawattora, contro i soli 34 euro di lunedì. Ancora peggio è andata sul Ttf di Amsterdam, con un rialzo che ha portato a chiudere a quasi 43 euro al megawattora. E questa mattina il gas italiano è salito fino a ben 44 euro. A questo si aggiunge la preoccupazione anche sul fronte dell’energia elettrica, con il prezzo medio di ...

Allarme bollette, in arrivo nuova batosta: ecco per quando è prevista iLoveTrading

Con l'aumento dei prezzi di gas e luce, il timore è di nuovi aumenti per le bollette da ottobre, quando scadranno gli aiuti oggi in vigore. Non c'è solo la benzina a preoccupare il governo e ...