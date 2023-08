Alex Schwazer | l’oro di Pechino e la televisione

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Da giovanissimo si è buttato nel mondo dell’atletica per poi trionfare nelle più importanti competizioni internazionali. Oggi è un punto di riferimento per lo sport italiano, e la sua personalità è sbarcata anche in. Ma chi è? Chi èè un marciatore italiano nato a Vipiteno (Bolzano) il 26 dicembre 1984. Si è avvicinato all’atletica leggera a 15 anni, passando dalla corsa alla marcia nella categoria allievi. Ha gareggiato per il Centro Sportivo Carabinieri fino al 2012, allenato dal campione mondiale Michele Didoni.ha conquistato la sua prima medaglia internazionale nel 2005, vincendo il bronzo nella 50 km ai Mondiali di Helsinki. Ha migliorato il record italiano della specialità ...