Alessandro Venturelli scomparso | poco fa la drammatica notizia in famiglia

a 20 anni da Sassuolo il 5 dicembre 2020. La madre di, Roberta Carassai, ha sempre continuato a lanciare appelli affinché la Procura di Modena non chiudesse il caso e proseguissero le ricerche del figlio, il quale, ha spiegato, si trovava in uno stato di forte disagio al momento della scomparsa. In queste ore ladiha dovuto affrontare anche un terribile lutto.

Livorno 23 agosto 2023, 22 anni, è scomparso da Sassuolo (Modena) da 32 mesi; era andato via di casa senza mai farvi ritorno e la madre, Roberta Carassai, non ha mai smesso di cercarlo Il giovane è ...Non hanno purtroppo trovato riscontri le segnalazioni del 21 agosto sera circa l'avvistamento alla stazione di Livorno di, ..." Nessuno indaga ma io non mi fermerò. Vorrei solo che mio figlio mi telefonasse e dicesse: 'sono vivo' ". Roberta Carassai non hai mai smesso di cercare suo figlio,, il 23enne scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020 . Quel giorno il ragazzo uscì di casa portando con sé alcuni effetti personali, tra cui un libro: "Il potere della mente", il ...

“Ora aiutaci da lassù”. Con questo messaggio, mamma Roberta ha pubblicato la foto del figlio Alessandro Venturelli al fianco di suo nonno Ruggero che non c’è più.Ha lasciato Napoli mamma Roberta, dopo alcuni giorni frenetici di ricerche in quei luoghi o aree in cui sembrava fosse stato visto Alessandro di recente, come a Scampia e a Porta Nolana e sempre in co ...